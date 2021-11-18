DİSK’ten hükümete istifa, işçiye grev çağrısı

18 Kasım 2021 Perşembe, 14:30

İzmir’deki mitingde hükümeti istifaya çağıran ve HAK-İŞ ve Türk-İş ile memur konfederasyonlarını genel greve davet eden DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Ülkeyi yönetenler ısrarla yükseliş, şahlanış masalları anlatırken bizler gerçekleri anlatıyoruz, taleplerimizi haykırıyoruz. Siz hangi yükselişten bahsediyorsunuz? Her sabah yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz. Dün aldığımızı bugün alamıyoruz. Sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en ucuz işçilerinin yaşadığı ülkelerden biri haline geliyoruz. İşçisi çiftçisi bankalara borçlu, emeklileri aç, gençleri işsiz bir ülke yarattılar. Yeter artık! Bu kaderi biz yazmadık ama bozacak olan biziz. ‘İş bulamıyoruz’, ‘Barınamıyoruz’, ‘Geçinemiyoruz’ diyenler omuz omuza bu gidişe son vermek zorundayız. İşçinin patronundan yüksek oranda vergi verdiği bu adaletsiz düzene son vermeliyiz. Hükümetin belirlediği enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon arasında dağlar kadar fark var. TÜİK’in alışveriş ettiği marketi tüm emekçiler merak ediyor. Bu ülkede öyle bir market, öyle bir pazar, öyle bir çarşı yok” dedi.

Sarı, DİSK’in asgari ücrette verginin sıfırlanması ve işçiye yaşanabilir ücret gibi taleplerini yineleyerek konuşmasına şöyle son verdi:

“Patrona verilen desteklerin işçiden esirgenmemesi lazım. Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar ama Avrupa’daki en düşük ikinci asgari ücretin Türkiye’de olduğunu söylemiyorlar. İşçilerin yarısından fazlasını asgari ücrete mahkum etmekten utanmıyorlar. İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın çok büyük bir çoğunluğu adına bir kez daha sesleniyoruz. Masal dinlemek değil geçim sorunumuza çözüm istiyoruz. Asgari ücret Aralık’ta belirlenecek. Yine dar gelirlilerden alınıp patronlara verilecek. Yine saraya, sermayeye, savaşa bütçe ayrılacak, emekçiler unutulacak. Bütçe ve asgari ücret belirlenirken sosyal devlet gibi davranın. Anayasa’ya uygun davranın. Bu ülke, bu halk artık nefes almak istiyor. 2022 kara kışına karşı halkın ekmeğini savunmak için bütçede ve asgari ücrette acil önlemler istiyoruz. Gelirde ve vergide adalet istiyoruz. Bu kış ya işçilere, emekçilere, ya da sesimize kulak tıkayan iktidara kara kış olacak.”