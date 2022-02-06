Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran yedi çocuğa 5 ay boyunca cinsel saldırı

06 Şubat 2022 Pazar, 02:57

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda yaşananlar tüyler ürpertti. Geçen yıl mayıs ayında 22 yaşındaki belletmen Hasan A., kurstaki çocuklardan birine 15 kez, 6’sına ise iddiaya göre en az bir kez cinsel istismarda bulundu. O anların videosunu da çocuklara çektirdiği ileri sürüldü.

BİR GARİP İDDİANAME

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Hakan A. hakkında “12 yaşındaki çocukların nitelikli cinsel istismarı”, “çocukları müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik”, “cebir ve tehdit yoluyla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve sarkıntılık” suçlarından iddianame hazırladı. Erzurum 4’cü Ağır Ceza Mahkemesi savcılık iddianamesini kabul etti. Böylece zanlı Hakan A., hakkında dava açıldı. Ama savcı iddianame sanki bu kişi Kuran kursuna göre dışarıdan gelmiş gibi kaleme aldı. Çünkü iddianame zanlı Hakan A’yı belletmen olarak işe alan, denetlemeyen ve Kuran kursunda kadrolu on iki kişiyi kapsamadı.

SALDIRI 5 AY SÜRDÜ

İddianame sadece saldırgan hakkında düzenlenirken, mağdur yakınları kursta kadrolu çalışan personelin de ihmalinin bulunduğunu söyledi. Olaya tepki gösteren aileler, “Devletin kadrolu 10-12 personeli de bu kursta çalışıyor. 5 ay boyunca çocuklar cehennem azabını yaşarken hiç mi fark etmediler? En azından görev ihmalleri var bunların. Çocukların içine alınan bu kişinin pedagojik formasyonu var mı?” dedi.

SUÇUNU REDDETTİ

Hakan A., ise, ifadesinde istismar iddialarını reddederek, çocuklara şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini kabul etti. Ayrıca çocukların yanında değil revirde kaldığını ileri sürdü. Cinsel istismar şüphelisi tutuklu belletmen Hakan A’nın yargılanmasına Erzurum 4’cü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Mayıs’ta başlanacak. l Haber Merkezi