Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran yedi çocuğa 5 ay boyunca cinsel saldırı
Erzurum Palandöken’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kuran kursunda, 7 çocuk yurtta görevli belletmen Hakan A’nın cinsel saldırısına uğradı. Şikâyet üzerine tutuklanan belletmen hakkında dava açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda yaşananlar tüyler ürpertti. Geçen yıl mayıs ayında 22 yaşındaki belletmen Hasan A., kurstaki çocuklardan birine 15 kez, 6’sına ise iddiaya göre en az bir kez cinsel istismarda bulundu. O anların videosunu da çocuklara çektirdiği ileri sürüldü.
BİR GARİP İDDİANAME
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Hakan A. hakkında “12 yaşındaki çocukların nitelikli cinsel istismarı”, “çocukları müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik”, “cebir ve tehdit yoluyla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve sarkıntılık” suçlarından iddianame hazırladı. Erzurum 4’cü Ağır Ceza Mahkemesi savcılık iddianamesini kabul etti. Böylece zanlı Hakan A., hakkında dava açıldı. Ama savcı iddianame sanki bu kişi Kuran kursuna göre dışarıdan gelmiş gibi kaleme aldı. Çünkü iddianame zanlı Hakan A’yı belletmen olarak işe alan, denetlemeyen ve Kuran kursunda kadrolu on iki kişiyi kapsamadı.
SALDIRI 5 AY SÜRDÜ
İddianame sadece saldırgan hakkında düzenlenirken, mağdur yakınları kursta kadrolu çalışan personelin de ihmalinin bulunduğunu söyledi. Olaya tepki gösteren aileler, “Devletin kadrolu 10-12 personeli de bu kursta çalışıyor. 5 ay boyunca çocuklar cehennem azabını yaşarken hiç mi fark etmediler? En azından görev ihmalleri var bunların. Çocukların içine alınan bu kişinin pedagojik formasyonu var mı?” dedi.
SUÇUNU REDDETTİ
Hakan A., ise, ifadesinde istismar iddialarını reddederek, çocuklara şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini kabul etti. Ayrıca çocukların yanında değil revirde kaldığını ileri sürdü. Cinsel istismar şüphelisi tutuklu belletmen Hakan A’nın yargılanmasına Erzurum 4’cü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Mayıs’ta başlanacak. l Haber Merkezi
İlgili Haberler
- Kuran kursunda istismara yaptırım yok
- Bekir Bozdağ '4-6 yaş Kuran kursu'nu savundu
- Çorum'da Kuran kursu binası çürümeye terk edildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınızdan geçenler reklamla nasıl karşınıza çıkıyor?
- Onur nöbeti devam ediyor
- laiklik, 85 yıl önce anayasaya eklendi
- Taksim Camisi’nin açılışına 25 ton gül suyu göndermişti
- 100 bini aşan vaka, sağlıkçıyı da vurdu
- 'İletim hatları güçlendirilmeli'
- Çocuklar montlara ve battaniyelere sarıldı
- Kurum'un verdiği yanıt ortaya çıkardı
- Bahçeli'den 'seçim' talimatı
- Dosya sayısı 23 milyona dayandı...