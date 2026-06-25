Diyanet'ten 'aile' vurgulu cuma hutbesi: 'Çocuk sahibi olun, rızkı Allah verir'

Diyanet yarın tüm camilerde okutulacak cuma hutbesini internet sitesinde yayımladı.

“Aile olmak” başlıklı hutbede bekârlık ve evlilik dışı hayatın teşvik edildiği öne sürülerek “İnancımızda rızkın Allah’a ait olduğu vurgulanmasına rağmen, ‘çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı’ söylemleri günden güne artmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

"EVLİLİKLER KÜLFETLİ HALE GETİRİLMEKTE"

Hutbede şu ifadeler yer aldı:

“Her geçen gün, aile değerlerimiz örselenmekte; evlilikler, külfetli hale getirilmekte; bekârlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah’a ait olduğu vurgulanmasına rağmen, ‘çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı’ söylemleri günden güne artmaktadır. Hâlbuki devletlerin geleceği; ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır.

Milletlerin en büyük sermayesi, milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir. Bu sebeple, göz aydınlığı evlatlarımızın evliliklerine yardımcı olmak, sadece anne ve babaların değil bütün toplumun ortak sorumluluğudur. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu sorumluluğun bir gereği olarak müftülüklerimiz marifetiyle nikâh merasimleri icra etmektedir.”

GÖSTERİŞLİ TÖRENLER ELEŞTİRİLDİ

Gösterişli nikah ve düğün törenleri de eleştirilen hutbe “Gösteriş ve israfa dayalı nişan, nikâh ve düğün merasimleriyle gençlerimizin ve ailelerimizin omuzlarına ağır yükler yüklemeyelim. Hanelerimizi huzur ve güvenin kaynağı haline getirelim. Rabbimizin lütfu olan çocuklarımızı bereket vesilesi olarak görelim” denildi.