Diyanet’ten dini temelli kreş modeli: ‘MEB, Diyanet’in alt kurumuna dönüştü’

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde e-okul sistemine entegreli, tam gün eğitici ve dini temelli kreş modeli uygulaması başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi eğitim modeline göre açılan ve Yunusemre İlçe Müftülüğünün öncülüğünde başlayan kreşte 4-6 yaş grubu çocuklara dini eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda öğrencilere bir öğün bile yemek vermezken burada çocuklara gün içerisinde 3 öğün yemek sağlanıyor.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay söz konusu kreş modeline ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Çocukların eğitimin hakkının Diyanet’in vesayetine bırakılamayacağını belirten Özbay, “Çocukların eğitim hakkı, Anayasa ve yasalar gereği MEB’in denetiminde güvence altındadır. Ancak MEB asli görevini terk etmekte, adeta Diyanet’in alt kurumuna dönüşmektedir. Kuran kurslarının ‘okul öncesi eğitim kurumu’ gibi sunulması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na açıkça aykırıdır. Eğitim hakkı, siyasal iktidarın ve onun ortaklarının tarikatlar eliyle dini kendi anlayışlarına göre yorumlamasına indirgenemez. Bu, yalnızca laiklik ilkesinin değil; aynı zamanda çocukların temel haklarının ve Cumhuriyet’in eğitim birliği anlayışının da tasfiye edilmesi demektir” diye konuştu.

‘ÇOCUK HAKLARININ İHLALİ’

Okul öncesi dönemin; çocukların oyun, sanat, bilim ve sosyal becerilerle geliştirmesi gereken kritik bir dönem olduğunu vurgulayan Özbay, “Ancak çocuklara bu yaşta siyasi iktidarın dünya görüşü empoze edilmekte, pedagojik ihtiyaçlar göz ardı edilmektedir. Çocukların yaş, duygu ve zihinsel gelişimlerine uygun olmayan bu dayatmalar, çocuk haklarını ağır şekilde ihlal etmektedir” dedi.

‘EĞİTİM BÜTÜNÜYLE KUŞATMA ALTINDA’

AKP iktidarı boyunca, eğitimin hak olmaktan çıkarılıp, siyasal mühendislik aracı haline getirildiğine dikkat çeken Özbay, “İmam hatiplere verilen teşviklerin şimdi okul öncesine taşınması, çocuklara daha küçük yaşta tek tip bir istikamet dayatılmasının göstergesidir. MESEM uygulamalarıyla ortaöğretimde çocuk emeği sömürüye açılmış, şimdi de okul öncesinde dini dayatmalarla eğitim bütünüyle kuşatma altına alınmıştır. Devletin kaynakları bilimsel eğitime değil, siyasal islamcı projelere aktarılmaktadır. Bu gidişat yalnızca eğitim sistemini değil, cumhuriyetin geleceğini de tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.

‘LAİKLİK GERÇEK TEMİNAT’

Özbay sözlerini şöyle tamamladı: “Devletin kaynakları cemaat kurslarına değil; devlet okullarına, öğretmenlere ve öğrencilere aktarılmalıdır. Eğitim, laikliğin güvencesi altında kalmalıdır. Çünkü laiklik, her inancı ve inançsızlığı koruyan tek gerçek teminattır. Cumhuriyetin en temel kazanımı olan laik, bilimsel, kamusal ve parasız eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğini siyasal iktidarın ideolojik hesaplarına, cemaatlerin ve tarikatların gölgesine bırakmayacağız.”