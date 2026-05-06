Diyanet; Umre dönemine hazırlanırken, kurum içinde geçen yılki lüks bayram yemeği yeniden gündeme geldi: Şatafatlı yemeğe Arpaguş da katılmış!

2026’nın hac dönemi 24 Mayıs’ta başlayacak. Bu kapsamda ilk hacı kafilesi 18 Nisan’da yola çıkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca önceki günlerde 2026-2027 Umre sezonunun da yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu. Hac ve Umre hazırlıkları sürerken, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın geçen yılki 14 çeşit yemek, 11 çeşit meyve, 5 çeşit içecek ve tatlıdan oluşan lüks bayram yemeği gündeme geldi.

MEKKE'DE ANANASLI ŞATAFAT!

Erbaş tarafından geçen yıl Kurban Bayramı’nın 3. gününde Mekke’deki Din Hizmetleri Ataşeliği binasında 100 kişilik yer sofrası kuruldu. Menüde; arapaşı çorbası, su böreği, Özbek mantısı, kavurma, pilav, zeytinyağlı dolma, patlıcan közleme, havuç haşlama, brokoli, karnabahar, bamya, çeri domatesi, mevsim salata, cacık yer aldı. Bunların yanı sıra taze gül yapraklarıyla servis edilmiş gül suyu dahil 5 çeşit içecek; Ananas ve üzümün de arasında bulunduğu 11 çeşit meyve ile havuç dilim baklava da servis edildi.

ARPAGUŞ DA O YEMEĞE KATILMIŞ

Bu yemek o dönem gündeme geldiğinde yurttaşların tepkisini çekerken, kurum içinde de tartışmalara neden olmuştu. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; söz konusu yemek o dönem Hac ve Umre gelirlerinden karşılandı, o dönem hacca giden yurttaşlara ise bu menü sunulmadı. Söz konusu yemeğin kurumun güvenirliliğini sarstığını belirten kaynaklar; o dönem İstanbul Müftüsü olarak hac görevi nedeniyle Suudi Arabistan’da bulunan mevcut Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un da o yemeğe katıldığı bilgisini verdi. Arpaguş’un yanı sıra önceki genel seçimde AKP’den milletvekili aday adayı olan, halihazırda Ankara İl Müftüsü görevinde bulunan Hasan Çınar’ın da katılanlar arasında olduğu belirtildi.

HACILARIN PARASIYLA ZİYAFET

Tepki çeken yemekte o dönem Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, Hac ve Umre organizasyonunu denetlemeye giden Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeleri de bulunuyordu. Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan bir Diyanet personeli; “O yemek geçen yıl kısmen haber olmuştu. Safi Arpaguş’un da katıldığı yeni ortaya çıktı. Parasını verip hacca gidenler o menüyü yemedi. Vatandaşın parasıyla 100 kişi için çok özel bir bayram ziyafeti yapıldı.

Bu konu neden önemli; hacdaki tüm harcamalar vatandaştan alınan hac ücretlerinden elde edilen kârlardan ödeniyor. Hacıların parası büyük bir emanet. Vatandaşlar pazardan kısıp parasını biriktiriyor, emekli ikramiyesini topluyor, işçi ve memur aylıklarından biriktiriyor ve ibadeti için para ödüyor. Bu bilgi anlamlı ve kıymetli. Bu dönem eski başkandan ilham alınırsa hacıların emanetine yine haram karışır” dedi.