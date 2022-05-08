Diyanet Vakfı kesenin ağzını açtı: Dolarları saçmış!

08 Mayıs 2022 Pazar, 14:58

Yoksulluk ve artan geçim sıkıntısı yurttaşı canından bezdirdi. Milyonlar, en temel ihtiyaç maddelerini bile karşılamakta zorluk çekiyor. Halk, hükümetten acil çözüm beklerken Diyanet Vakfı’nın harcamaları dudak uçuklatıyor.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerine destek olmak amacıyla kurulan Diyanet Vakfı’nın 2021 yılı faaliyet raporu, vakfın yüksek harcamalarını gözler önüne serdi. Yıllık geliri 1 milyar TL’nin üzerinde olan vakıf, yurtdışında inşa ettirdiği camiler için kesenin ağzını açtı.

Sayıştay’ın, “Denetlenmesi gerekir” tespitine karşın denetim dışı bırakılan Diyanet Vakfı, 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapor, 2020 yılında 1 milyar TL’si bağışlardan olmak üzere toplam 1.2 milyar TL gelir elde eden vakfın harcamalarına ayna tuttu.

82 BİN DOLAR

Diyanet Vakfı’nın Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova’daki cami inşaatlarının 2021 yılında da devam ettiği bildirildi. Vakıf, yurt dışındaki cami ve mescitlerin dayanıp döşenmesi için dikkati çeken harcamaya imza attı. Buna göre, 2021’de yurtdışındaki cami ve mescitlerin teftişi için vakfın kasasından 82 bin 270 dolar çıktı.

Yurttaşlardan 1 milyar TL’lik bağış toplayan vakıf, yurtdışında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren temsilciliklere de yüz binlerce dolar aktardı. Rapora göre, yurtdışındaki müşavirlik, ataşelik, koordinatörlük ve benzeri temsilciliklere Diyanet Vakfı bütçesinden 938 bin 581 dolar bağış sağlandı.

DİYANET'İN BÜTÇESİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diyanet Vakfı, 2020 yılında toplam 1 milyar 275 milyon 573 bin TL gelir elde etti. Gelirlerin 1 milyar 98 milyon TL’si bağış ve yardımlardan oluşurken vakfın ticari işletmeleri ise 33 milyon 606 bin TL gelir kaydetti. Vakıf 2020 yılında, “Amaca yönelik giderler” kaleminden 853 milyon 562 TL harcamada bulundu. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi de tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021’de 13.1 milyar TL harcayarak pek çok bakanlığı geride bırakan Diyanet’in, “Tasarruf anlayışı içinde” hareket ettiğini savunmuştu. Ancak Diyanet, 2021 bütçesinden sadece temsil ve tanıtım için 14 milyon TL harcadı.

REKOR BÜTÇE

Diyanet Vakfı’nın kurduğu İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) bütçesi de yıllar itibarıyla katlanarak arttı. Vakfın verilerine göre, İSAM’a 2003 yılında 3.5 milyon TL bütçe verildi. 2006 yılına kadar bütçesini ikiye katlayan merkez, 7.6 milyon TL’lik 2006 bütçesini 2012 yılında ise 11.4 milyon TL’ye ulaştırdı. 2019 yılında İstanbul’da düzenlediği, “Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar” konulu sempozyum ile tartışılan merkezin bütçesi 2015 ve 2019’da sırasıyla 13.5 milyon TL ve 18.5 milyon TL olarak gerçekleşti. Merkez için öngörülen 22.5 milyon TL’lik 2022 yılı bütçesi, merkezin 2003 yılı bütçesini yüzde 545 geride bıraktı. İSAM’ın bütçe harcamalarının yüzde 75’ini personel giderleri oluşturuyor. Merkezin bütçesinde yıllar itibarıyla yaşanan artış TDV’nin raporlarında, “Enflasyondaki artış” ile açıklanıyor.