Diyarbakır'da 4 gün önce nişanlanan Kübra Keleş ölü bulundu: Dedesine ait tabancayla vurulmuş!

17.02.2026 12:26:00
DHA
Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde 4 gün önce nişanlanan 21 yaşındaki Kübra Keleş, dedesine ait tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kübra Keleş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 788’inci Sokak’ta meydana geldi.

Yakınlarının Kübra Keleş ile ilgili silahla vurulduğu ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Kübra'nın başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tabancanın Kübra'nın dedesine ait olduğu tespit edilirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

4 gün önce nişanlandığı belirtilen Kübra Keleş'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

