Diyarbakır'da akılalmaz olay: Amerikalı gezgin yanlışlıkla ABD karşıtı protestoya katıldı!

Dünya turu kapsamında Türkiye’ye gelen Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, Diyarbakır'da beklemediği bir deneyim yaşadı. Şehir turu attığı sırada büyük bir kalabalığın toplandığını gören gezgin, merakına yenik düşerek alana girdiğinde kendisini Hüda Par tarafından düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı bir protestonun tam merkezinde buldu.

"YANLIŞLIKLA AMERİKAN KARŞITI ETKİNLİĞE GİRDİM"

Yaşadığı anları saniye saniye kaydeden Tommy G, videosunu "Yanlışlıkla İslami bir Amerikan karşıtı etkinliğe girdim" notuyla paylaştı. Herhangi bir siyasi görüşü olmadığını ve sadece kalabalığı merak ettiği için yaklaştığını belirten içerik üreticisi, kısa sürede protestocuların ilgi odağı haline geldi. Amerikalı olduğunu bilmeyen veya durumu sempatik bulan kalabalık, genç gezgini omuzlara aldı.

TEKBİR GETİRDİ, HALAY ÇEKTİ

Görüntülerde, Tommy G’ye alandakiler tarafından poşu takıldığı ve Kelime-i Şehadet getirtilmeye çalışıldığı görüldü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Amerikalı genç, kalabalığa uyum sağlayarak "Tekbir" sloganlarına eşlik etti ve "La İlahe İllallah" diyerek Kelime-i Tevhid eşliğinde halay çekti. Çevresindekilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan gezgin, protestonun coşkusuna ortak oldu.

"AMAN TANRIM" DİYEREK UZAKLAŞTI

Protestonun içeriğini ve sloganların mahiyetini tam olarak kavradıktan sonra alandan hızla uzaklaşan Tommy G, kamerasına dönerek yaşadıklarını "Aman Tanrım" (Oh my God) sözleriyle özetledi. Genç gezginin Diyarbakır sokaklarından başlayıp ABD karşıtı protestonun omuzlarına uzanan bu ilginç macerası, sosyal medyada milyonlarca kez izlenerek günün en çok konuşulan videoları arasına girdi.