Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır’da ham petrol havuzunda yangın

Diyarbakır’da ham petrol havuzunda yangın

18.01.2026 20:00:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Diyarbakır’da ham petrol havuzunda yangın

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde ham petrol havuzunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Kalkan Mahallesi’ndeki ham petrol havuzunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #petrol