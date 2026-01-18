Edinilen bilgilere göre, Kalkan Mahallesi’ndeki ham petrol havuzunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’da ham petrol havuzunda yangın
18.01.2026 20:00:00
İHA
