Diyarbakır’da kadınlar şiddetsiz bir yaşam için pedal çevirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın Amed Kadın Bisiklet Grubu ile "Şiddetsiz ve özgür bir yaşam için sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız” kampanyası kapsamında düzenlediği bisiklet turu, “Şiddetsiz bir yaşam için hep birlikte pedal çeviriyoruz” sloganıyla yapıldı.

Bisiklet turuna katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına değinerek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında son iki haftadır alanlarda, mahallelerde ve köylerde olduklarını belirtti.

Kadınlarla eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürüttüklerini kaydeden Eş Başkan Küçük, şunları söyledi:

“Bizler 'Amed kadın kenti olacak' dedik. Amed kadın kenti olurken, kadın kenti olmaya doğru ilerlerken, bugün 2 haftadır sürdürdüğümüz kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında tüm toplu taşıma otobüslerimiz hem pankartlarıyla flamalarıyla hem billboardlarımız hem de kentteki çeşitli kadın kurumlarımızın hep birlikte ortaklaşarak düzenlediği tüm etkinliklerin aslında ortak tek bir amacı var. Kadına yönelik şiddeti elbette durdurmak, kadın katliamlarını durdurmak, kadına yönelik şiddetin eşitlikçi, özgürlükçü bir toplumda yerinin olmadığını bir kere daha altını çizmek. Kadına yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu, kadın katliamlarını bir kez daha buradan kınadığımızı söylemek istiyorum. Yine bugün pedalı Rojin gibi failleri bilinen ama bulunmak istenmeyen kadınlar için çevireceğiz. Gülistan gibi failleri bilinen ama bulunmayan kadınlar için çevireceğiz. Rojin için özgürlük, Gülistan için özgürlük, adalet, hak arayışımızı bir kez daha söyleyeceğiz. Bugün pedalı kadın kırımsız bir yaşam için çevireceğiz."

Konuşmanın ardından bisikletlerine binen kadınlar, Koşuyolu Parkı’ndan başlayarak, Dağkapı Meydanı’na kadar pedal çevirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Dağkapı Meydanı’nda sona erdi.