Diyarbakır’da kadınlardan Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında 'miras' hutbesi nedeniyle duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos günü yayımladığı "Kul hakkı ateşten gömlek" başlıklı cuma hutbesinde kadınların miras hakkına yönelik yapılan değerlendirmeye kadınlara tepkisi sürüyor.Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Diyarbakır Kadın Meclisi üyeleri, adliye önünde düzenledikleri basın açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda önce yapılan basın açıklamasını okuyan KESK Diyarbakır Kadın Meclisi Sözcüsü Çağla Sanay, Diyanet’in Medeni Kanun’un açık hükümlerine ve Anayasa’da düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı davrandığını söyledi.

Diyanet’in Medeni Hukuk’u yok saydığını kaydeden Sanay, ''Her gün kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülürken, İstanbul Sözleşmesi gibi kadını şiddetten koruyacak önemli mekanizmaların devre dışı bırakan siyasi iktidar şimdi de hutbeler aracılığıyla kadınların yaşam hakkına; ücretli bir işte çalışma koşulları olmayan, çalışsa bile güvencesiz, esnek çalıştırılarak derinleşen bir yoksullukla karşı karşıya olan kadınların eşit miras hakkına göz dikiyor'' dedi.

''DİYANET SUÇ İŞLİYOR''

Kadınların haklarına yönelik cuma hutbesinde yapılan değerlendirmeyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın suç işlediğini kaydeden Sanay, şöyle konuştu:

''Bizler geleceğimize, haklarımıza, kazanımlarımıza sahip çıkarak, devletten Diyanet’in hutbelerine de yansıyan bu bütünlüklü ve sistematik saldırılarına karşı suç duyurusunda bulunmak için buradayız. Diyanet suç işliyor. Güvenliğimizi, haklarımızı ve hayatlarımızı korumak, güvence altına almak ve Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel ilkelere aykırı tutum içinde olanları cezalandırmakla yükümlü olan yetkilileri Anayasa’nın eşitlik ve laiklik ilkesini yok sayarak haklarımızın gasp edilmesi çağrısında bulunanlara, ayrımcılığı teşvik edenlere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Kılık kıyafet üzerinden erkeklere okunan hutbe ile kadınların kıyafetleri üzerinden yaşamlarına müdahale etmeyi örgütleyerek kadına yönelik şiddeti teşvik edenlere, eşitliğe ve mülkiyet hakkına saldıranlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Diyanet’in kadınların ve kız çocuklarının en temel haklarını ortadan kaldırmaya çalışan; bu haklarını kullanmak istedikleri taktirde yaşam haklarının ellerinden alınması dahil her türlü şiddete maruz kalmalarına neden olacak bu kışkırtıcı tutumundan vazgeçmesini sağlamak için sorumluları görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

''KANUNLARA ALTERNATİF NORM ÜRETMEK DEĞİLDİR''

Başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere söz konusu hutbeleri hazırlayan, yayınlayan tüm kamu görevlileri ve okuyan imamlar görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanarak suç işlemiştir. Diyanetin görevi hukuk yaratmak, toplumsal yaşamı belirlemek, kanunlara alternatif norm üretmek değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından anayasal ve yasal sınırları ihlal edecek biçimde tanzim edilen ve binlerce camide erkeklere hitaben eşzamanlı okutulan bu hutbelerde kadınların bütün hak ve özgürlüklerinin, İslam dini kurallarına göre yorumlanması ve kullanılması, laik hukuk düzenine aykırı hareket edilmesi anlayışının yansıtıldığı ve suç işlendiği açıktır.''

Açıklamanın kadınlar Diyarbakır Adliyesi’ne giderek, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.