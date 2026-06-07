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Diyarbakır'da kahreden ölüm: Kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa evinin bahçesindeki havuzda bulundu!

Diyarbakır'da kahreden ölüm: Kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa evinin bahçesindeki havuzda bulundu!

7.06.2026 12:18:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'da kahreden ölüm: Kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa evinin bahçesindeki havuzda bulundu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinden beri kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin bahçesinde bulunan havuzda ölü bulundu. Suyu boşaltılan havuzda cansız bedenine ulaşılan minik çocuk, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan Menesa Özel (5), evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa’nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu.

Yapılan kontrolde Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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