Diyarbakır’da kayıp kadını arama çalışması 4 gündür sürüyor!

25.01.2026 14:00:00
DHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı (45) arama çalışmaları, 4’üncü gününde de sürüyor.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde, Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak’ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti.

Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak’ta, bölgede AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Nimet Kılıç’ın, sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Arama çalışmaları, sis ve soğuk havaya rağmen 4’üncü gününde de sürüyor. 

