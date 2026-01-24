Terör örgütü PKK lideri Öcalan’dan Bahçeli’ye ‘kilim’ hediyesi: Bahçeli teşekkür etti, kilime ’27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi’ adını verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Aralık 2025’te DEM Partiheyetinin Meclis’te gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokutturduğu bir kilimin kendilerine hediye edildiğini açıkladı.

Bahçeli, kamuoyuna yansıyan açıklamasında, söz konusu armağan için Öcalan’a teşekkür ettiğini belirterek, hediyeyi “Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyetin göstergesi” olarak nitelendirdi. Kilime ise “27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi” adını verdiğini duyurdu.

Bahçeli açıklamasında, “"12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum.”