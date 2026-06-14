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Diyarbakır’da korkutan yangın: Alevler, geceyi gündüze çevirdi!

Diyarbakır’da korkutan yangın: Alevler, geceyi gündüze çevirdi!

14.06.2026 11:57:00
Güncellenme:
İHA
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Diyarbakır’da korkutan yangın: Alevler, geceyi gündüze çevirdi!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde apartmanlar arasında bulunan arazide çıkan ot yangını mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, apartmanların arasında bulunan arazideki kurumuş otlar alev aldı. Alevler geceyi gündüze çevirirken, yangın binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanların bulunduğu bölgedeki arazide kurumuş otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

EKİPLERDEN YOĞUN MÜDAHALE

Alevler geceyi gündüze çevirirken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın, çevredeki apartmanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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