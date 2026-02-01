Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi... Valilikten açıklama geldi: 2 kişi tutuklandı!

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında meydana gelen olayın ardından güvenlik birimlerince başlatılan çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece 2 şüphelinin tutuklandığı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili olarak güvenlik birimlerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden ikisi tutuklanmış, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."

NE OLMUŞTU?

25 Ocak akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi tarafından yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP'nin infilak etmesiyle şüpheliler, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmada; EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.