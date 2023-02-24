Diyarbakır'da ağır hasar raporu verilen 9 katlı Aslan Apartmanı tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında ağır hasar raporu verilen 9 katlı Aslan Apartmanı, çökme riski gerekçesiyle tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 18:25
Diyarbakır'da ağır hasar raporu verilen 9 katlı Aslan Apartmanı tahliye edildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı ve 54 daireli Aslan Apartmanı hasar gördü.

Binada inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yapının ağır hasarlı olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, binanın çökme riskine karşı bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların tahliyesini sağladı.


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