Diyarbakır'da gölete düşen 26 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gölete düşen 26 yaşındaki Amine Sevinç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:23
Diyarbakır'da gölete düşen 26 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
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Diyarbakır Silvan'da Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında iddiaya göre, dedesinin mezarını ziyaret etmek için evden çıkan Amine Sevinç (26), eve dönmeyince ailesi aramaya çıktı.

Aile, suda hareketsiz gördüğü kızı çıkartıp durumu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sevinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, Sevinç’in yakınları morgun önünde sinir krizi geçirdi.


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