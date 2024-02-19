Diyarbakır'da gölete düşen 26 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gölete düşen 26 yaşındaki Amine Sevinç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır Silvan'da Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında iddiaya göre, dedesinin mezarını ziyaret etmek için evden çıkan Amine Sevinç (26), eve dönmeyince ailesi aramaya çıktı.
Aile, suda hareketsiz gördüğü kızı çıkartıp durumu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sevinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Göz Atın
Cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, Sevinç’in yakınları morgun önünde sinir krizi geçirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu
- Çatlak fotoğrafları delil sayıldı!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
- Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı?
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı