Tunç Soyer paylaştı: Türkiye'nin ilk biyolojik sızdırma göleti!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 15:29

Güncelleme: 08.12.2023 - 15:42

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin ilk ‘su sızdırma göleti’ni paylaştı. Sosyal medya hesaplarından göletin fotoğrafılarını paylaşan Tunç Soyer altına, “Bu gördüğünüz Türkiye'nin ilk biyolojik sızdırma göleti. Yağmur suyu ve tarımsal sulamadan dönen suları yer altına sızdırarak su kaynaklarını besleyecek, 60 bin ton su tasarrufu sağlayacak. Kuraklıkla etkin mücadele için tarım bölgelerimizi bu göletlerle donatacağız.” notunu düştü.