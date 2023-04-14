Diyarbakır'da 'hacker' operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 11 ilde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "hacker" operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 23:16
Diyarbakır'da 'hacker' operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16’sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2’si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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