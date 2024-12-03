Diyarbakır'da iş cinayeti: İnşaattan düşüp öldü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Mezopotamya Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan E.G. (43) 13'üncü kattan dengesini kaybederek düştü.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: #112 Acil #diyarbakır
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