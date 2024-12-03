Diyarbakır'da iş cinayeti: İnşaattan düşüp öldü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da iş cinayeti: İnşaattan düşüp öldü
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:51

Mezopotamya Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan E.G. (43) 13'üncü kattan dengesini kaybederek düştü.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

 

 


Etiketler: #112 Acil #diyarbakır

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