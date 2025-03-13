Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:16

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:17

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.