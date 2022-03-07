Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yeni Hal Köprülü Kavşak civarında meydana geldi.
İ.Ö. idaresindeki 34 GGM 60 plakalı lüks otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 44 BC 981 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen kamyonet, M.A.K. idaresindeki 34 BFY 448 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da C.A. yönetimindeki 34 DK 228 plakalı otomobile, otomobil de M.B.'nin kullandığı 21 ACE 906 plakalı otomobile çarptı.
5 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan A.S., M.S.S., S.Ö., S.U., ve S.Ö. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan S.Ö. hastanede hayatını kaybetti. 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ile açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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