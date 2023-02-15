Doğa Rutkay'dan Naci Görür'e sitem: 'Artık yeter! Korkudan uyumuyoruz!'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:28

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 15:28

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Felaketin ardından 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Bölgede OHAL ilen edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

Felaketin ardından uzmanlar olası riskli bölgelere de açıklık getirdi. Beklenen İstanbul depremi hakkında farklı görüşler olsa da; Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları ses getirdi.

Yer bilimci Görür "İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 80'lere çıktı. Kahramanmaraş depremi gibi eli kulağında. Hazırlık yapıldı ama yeterince yapılmadı" dedi.

DOĞA RUTKAY: 'DOĞRUDUR HOCAM AMA ARTIK YETER'

Bunun üzerine ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal sosyal medyadan Naci Görür'e sitem etti.

44 yaşındaki oyuncu Twitter paylaşımında "Kıymetli hocamdan özür dileyerek, şöyle söylemek istiyorum! Doğrudur hocam. Ama artık yeter! İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyumuyoruz. Anneyiz nefes alamıyoruz. Geldi ha gelecek dediniz duyduk! Evet! Ama şu sıra bu söylemler bizi parçalıyor. Lütfen yeter" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.