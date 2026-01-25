Doğalgaz boru hattı patladı: Alevler metrelerce yükseldi!

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yürütülen kazı çalışması sırasında KIRGAZ'a ait doğalgaz hattı zarar gördü.

Gaz sızıntısının ardından elektrik kablolarının da etkilenmesiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Müdahale sırasında itfaiye personeli H.G.'nin elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından tedbir amacıyla bölgede elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Polis ekipleri bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

“ASIL SONUÇLAR HAZIRLANACAK RAPORLA BİRLİKTE NETLEŞECEK”

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Belediye Başkanı Ahmet Önal olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da bölgede uygulanan güvenlik önlemlerini ilgili birim amirleriyle birlikte yerinde inceledi. Vali Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kazayla birlikte yaşanan yangın sonrası hem çalışanlarımıza hem de hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Allah daha büyük kazalardan ve belalardan korusun. Elektrik ile doğalgaz arasındaki küçük bir aksaklıkla ortaya çıktığını değerlendiriyoruz. Asıl sonuçlar hazırlanacak raporla birlikte netleşecek" dedi.