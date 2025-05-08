Doğubeyazıt'taki eğitim emekçisinin derdi, çilesi bitmiyor

Yayınlanma: 08.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2025 - 08:37

Eğitim-İş Ağrı Şubesi Doğubeyazıt’ta yaşanan eğitim sorunlarına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Şube açıklamasında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen’in; Dogubayazıt Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Yatılı Bölge Okulu’nda bir müdür yardımcısının bir okul personeli ile uygunsuz görülmesi ve Doğubayazıt İlk ve Ortaokulu müdürüne kömür yolsuzluğundan soruşturma açılması sonrası idarecileri koruduğu ve olayların aydınlatılmaması yönünde çaba sarf ettiğini belirtildi.

3 AYLIK PROMOSYON BANKAYA

Eğtim emekçilerinin banka promosyon meselesinde de mağduriyet yaşadığının ifade edildiği açıklamada, “Bir önceki sözleşmede 10 bin 500 lira olan promosyon, iptal edilmesi durumunda öğretmenlerin her birine 30 bine kadar geri ödeme zorunluluğu getiriyordu. Bu, öğretmenler için büyük bir maddi sıkıntıya yol açtı. Yeni sözleşme zor da olsa imzalandı. Tüm sendikalar bu yeni sözleşmeyi kerhen kabul etmek zorunda kaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, bu süreçte tüm sendikaların bulunduğu toplantıda yeni sözleşmenin tarihini ocak sonu olarak beyan etmiş olmasına rağmen, anlaşmanın imzalanacağı tarih 30 Nisan olarak belirlenmiştir. Böylece 2 bin çalışanın üç aylık promosyon ücretleri bankaya peşkeş çekilmiş oldu” denildi.

6 DAKİKA GECİKMEYE SAVUNMA

25 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen “Çocuk Edebiyatı” etkinliğine katılmayan öğretmenlerden savunma istendiğinin belirtildiği açıklamada, “Etkinlik saati 16:00 olarak belirlenmiştir ancak öğretmenlerin savunmalarının istendiği yazıda ise etkinlik saati 10.00 olarak gösterilmiştir. Verilen etkinlik işleri öğretmenler üzerinde baskı olarak kullanılan bir araca dönüştürülmüştür” ifadeleri kullanıldı. Kar yağışından dolayı bir öğretmenin dersine 6 dakika geç gelmesi nedeniye aldığı cezaya ilişkin ise, “Öğretmen, savunmasında bu durumu beyan etmiş ve ispatlamış olmasına rağmen ceza almıştır. Ayrıca öğretmen mevzu bahis olan geç kalma durumunun süreklilik taşımadığını da söylemiştir” açıklaması yapıldı.

SENDİKAL ÖRGÜTLENME HAKKINA GASP

Aday öğretmenlere sadece 10 dakikalık bir tanıtım yaparak örgütlenme hakkını kullanan 4 sendika temsilcisine soruşturma açıldığının bilgisinin de paylaşıldığı açıklamada, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi yanlış uygulamalarına ses çıkaran öğretmenleri susturmaya çalışmaktadır. Üstelik, soruşturmaya konu olan soruların 4688 sayılı Sendikalar Kanunu'na aykırı olduğu ve yapılan işlemin sendikal faaliyetlerde bulunma hakkını ihlal ettiği de anlaşılmaktadır. Kar yağışından dolayı dersine geç girmek zorunda kalmış, saatini ilçe milli eğitimin bile bilmediği, apar topar bildirilen bir söyleşiye katılmamış ya da demokratik hakkını kullanarak sendikal çalışma yapmış öğretmenler mevzu bahis olunca mangalda kül bırakmayan Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aynı hassasiyeti adı ahlaksızlık ve yolsuzluk soruşturmasına karışan diğer amirler için neden göstermediği ise cevabı açık bir soru gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

‘KARŞINIZDA CUMHURİYET ÖĞRETMENLERİNİ BULURSUNUZ’

Doğubeyazıt’ta eğitim emekçisinin yaşadığı sorunlara ilişkin konuşan Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa Doğubeyazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ve ilçe müdürü Davut Şen’i “Bir ek ders ödemesini bile zamanında yapamamak, öğrencilerin fırsat eşitliği için hiçbir imkan yaratmamak”la suçladı. Öğrencilerin kurtuluş kapısının eğitim olduğunu vurgulayan Akboğa, “Bu kurtuluş kapısını da liyakatsiz idareciler kapatıyor” yorumunda bulundu. İlçe mille eğitim müdürlüğünü uyaran Akboğa, “Ya kanun ve anayasa sınırları içerisinde davranırsınız ya da karşınızda Cumhuriyet öğretmenlerini bulursunuz” diye konuştu.