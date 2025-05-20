Doğum yardımı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda. İlk doğum için annelere tek seferlik 5 bin TL, ardından ikinci çocuğa ise aylık olarak 1500 TL ödeme söz konusu olacak. Peki, Doğum yardımı ödemesi ne zaman? 5 bin TL doğum yardımı başvuru şartları nedir, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR, YATTI MI?

Aile Yılı kabul edilen 2025 yılı için Bakanlık tarafından hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında; 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek yapılacak.

Bakan Göktaş, 8 Nisan'da başlayan başvurular sonrasında ödemelerin mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıklamıştı. Ödemelerin 31 Mayıs'a kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.

DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI

1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için gündemde olan doğum yardımından faydalanabilmek adına:

Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.

Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabilir.

Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.

Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.

Başvuruda anne, baba ve yardım için başvurulacak çocukla birlikte varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgilere ihtiyaç duyuluyor.