Doktorla tartışıp, kapı ve pencereleri yumruklayan 2 kuzen serbest
Şanlıurfa'da bir yakınına ilaç yazılmadığı iddiasıyla aile hekimiyle diğer çalışanlarla tartışıp, aile sağlığı merkezinin kapısıyla pencerelerini yumruklayıp gözaltına alınan İsmail A. ile Abdulkadir A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eyyübiye Mahallesi'deki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'ne giden İsmail A. ve kuzeni Abdulkadir A., aile hekimi Mehmet Emin Kaynak'tan bir yakınlarının kullandığı ilaç yazmasını istedi. Kaynak ise muayene etmeden böyle bir yapamayacağını söyledi. Doktor ile iki kuzen arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri, iki kuzeni dışarıya çıkararak merkezin kapısını kilitledi. İki kuzen bu kez kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar, kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, emniyette sorgusu tamamlanan iki kuzen adliyeye sevk edildi. Sorgularında pişman olduğunu belirten İsmail A. ile Abdulkadir A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'ne giden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, saldırıya uğrayan aile hekimi Mehmet Emin Kaynak ile diğer çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a şok üstüne şok
- Dolar uçtu, bakanlıktan döviz büroları açıklaması geldi
- Merkez Bankası’nda gece yarısı operasyonu
- Özdağ ile Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması
- Bilal Erdoğan'dan ilk TÜGVA açıklaması
- Camideki Çantanın Sahibinden İlginç Mesaj
- SADAT’çıların harp okullarında ne işi var?
- Norveç'te oklu yaylı saldırı
- Eski TÜGVA yöneticisi savcılara seslendi
- 200 bin TL ikramiyeyi çöpe attı