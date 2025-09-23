Dokuz Eylül Üniversitesi’nden öğrenci yemeklerine zam

Depreme dayanıksız diyerek öğrenci yurdunu kapatan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) yönetimi yeni eğitim öğretim yılı başlamasıyla da yemeklere yüzde 81,48 oranında zam yaptı.

Öğrencini bir öğün yemeği 27 TL’den 49 TL’ye yükselirken 135 lira olan haftalık yemek fiyatı da 245 TL’ye çıkarıldı.

Yapılan yeni düzenlemeyle yemekhaneye üye olmayan ve sadece bir öğün yemek yemek isteyen öğrenci 104 lira yerine 220 TL ödeyecek.

Yeni düzenlemeyle personel yemeklerine de yüzde 137’ye varan oranlarda zam yapıldı.

KÖRÜKMEZ: ÖĞRENCİLER ADETA EĞİTİMDEN UZAKLAŞSIN DİYE ÇABA SARF EDİLİYOR

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez, “Ekonomik kriz karşısında zaten beslenme ve barınma problemleri yaşayan öğrencilerin, yaşam koşulları daha da zorlaştırılıyor. Gençlerin eğitimde kalmaları için destek sağlanması bir yana açlığa, yoksulluğa rağmen eğitim almaya çalışan öğrenciler adeta uzaklaşsın diye çaba sarf ediliyor. Bir kere daha diyoruz, bugün ekonomik krizden yoksullar etkileniyor sadece, bizim karnımız yok sırtımız pek diyenler, eğitimde gerilemenin sonuçlarından yarın etkilenecekler” dedi.