Dolandırıcıların yeni yöntemi jigololuk: 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar alacaksınız'

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:49

Telefon dolandırıcıları aradıkları kişilerden para koparmak için akla hayale gelmedik şeyleri denemeye devam ediyor.

Sosyal medyada birçok yurttaş kendilerinin 'Jigolo sitemize üyesin, iş çıktı' şeklinde arandıklarını ancak kendilerinin böyle bir başvuru yapmadıklarını belirtti.

Yurttaşlar, sonlandırdıkları konuşma sonrasında telefonlarında gelen 'Başvuru iptali yapmadığınız için ödeme yapmalısınız' mesajıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

"BAYANLA EŞLEŞTİNİZ..."

Dolandırıcıların son hedefi ise iş insanı Mert Çolak oldu. Çolak, gelen telefonda bir kadının kendisine 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız' dediğini söyleyerek kendisinin öyle bir başvuru yapmadığını aktardı.

Show Haber'in haberine göre; iş insanından başvuru iptali yapmadığı için 12 bin TL istendi.

"SİZE ADRES VERECEĞİM"

İş insanı Mert Çolak, kendisine bir gün bir telefon geldiğini telefonda bir kadının olduğunu ifade ederek "Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız. Size adres vericem, Bodrum'da o adrese gideceksiniz ama bu bin doları önden kadını koruma amaçlı bize yatıracaksınız" dediğini aktardı.

GELEN MESAJLA ŞOKE OLDU

Kendisinin öyle bir ilan başvurusu yapmadığını aktaran iş insanı, görüşmeyi sonlandırınca gelen mesajla şoke oldu.

Mesajda başvuru iptali yapmadığı için 12 bin TL para ödemesi yapması isteniyordu.