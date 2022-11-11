Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 'Daha yapamadıklarımızı yapacağız' diye bağırdı

11 Kasım 2022 Cuma, 10:54

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelilerin, devre mülk ve konut ilanları üzerinden ulaştıkları mağdurlara, mülklerini piyasa değerinin üzerinde satış vaadinde bulundukları ve mağdurların cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıktan sonra uygulamayı silerek haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

41 ADRESE BASKIN

Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Gaziantep, Samsun, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Balıkesir'in merkez ve Edremit ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde belirlenen 41 adrese düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramada 2 silah, bir miktar uyuşturucu, cep telefonları, GSM sim kartları, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, dizüstü bilgisayar, flash bellekler ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

"DAHA YAPAMADIKLARIMIZI YAPACAĞIZ"

Gözaltına alınan 30 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheliler arasında bulunan bir kadın, "Daha yapamadıklarımızı yapacağız" diye bağırdı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.