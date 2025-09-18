Dört internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis vurgunu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025 10:34:00
AA
Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı. Şebekenin, 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı belirlendi. Ayrıca şebekenin, bu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları iddia edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Eylül'de yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik olarak Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı. Ekipler, adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el koydu.

Şebekenin, 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı belirlendi.

Şebekenin, bu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları iddia edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

