Dr. Murat Özveri: 'Bu bir kaza değil, ortaklaşa işlenen cinayet'

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum tesisi yangını sonrası çalışma ekonomisi uzmanı, Dr. Murat Özveri Cumhuriyet’e konuştu.

Öncelikle yaşanan olayın doğru tanımlanması gerektiğini belirten Dr. Özveri, “Burada yaşanan ‘talihsiz olay’, ‘görülmez kaza’ hatta ‘patronun aç gözlülüğünün sonucu’ değil. Bu, merkezinde işverenin de olduğu ortaklaşa cinayet” dedi. Belediyesinden bakanlığına kadar tüm sorumluların bu suçun bir parçası olduğunu söyleyen Dr. Özveri, “Burada işlenen, ‘İhmali davranışla birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme’ suçu. Sorumlular olası kast ile yargılanmalı ve ceza almalı” dedi.

Aksi halde bu tarz patlamaların devam edeceğine dikkat çeken Dr. Özveri, sözlerine şöyle devam etti:

‘ÜSTÜNE GİDİLMELİ’

“Ruhsat verme aşamasından başlayarak, denetim sorumluluğu kendisinde olan belediyenin de içinde olduğu sorumluluk zincirinin üzerine ürkmeden, çekinmeden gitmek gerekiyor. Olayın nedenselliğine odaklanmak gerekiyor. Dağ başında değil de Dilovası gibi merkezi bir yerde kaçak göçek yapılar böyle ölümlere sebebiyet veriyorsa yurttaş da doğal olarak ‘Devlet nerede’ sorusunu sorar. Tüm sorumlular hak ettiği cezayı almadığı sürece dün Davutpaşa, bugün Dilovası derken liste uzar gider ve biz her gün sanayinin ölüm listesini yayımlamaya devam ederiz.”