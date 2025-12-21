Düden Şelalesi’ne dört mevsim ilgi: 900 bin ziyaretçi ağırladı

Antalya'nın önemli doğal güzellikleri arasında yer alan ve dört mevsim ziyaretçi çeken Düden Şelalesi, bu yıl yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, farklı illerden gelen tatilcilerin yanı sıra Rusya'dan Hindistan'a, Çin'den Japonya'ya, Ukrayna'dan ABD'ye kadar çeşitli ülkelerden yabancı turistleri de ağırlıyor.

Yazın daha çok serinlemek için gidilen şelale, sonbahar ve kışın ise doğayla baş başa kalmak, suyun sesini dinlemek, bölgede güzel zaman geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Kış mevsimi olmasına rağmen yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerin hakim olduğu bölgede, bilet kesim noktasından geçen ziyaretçiler mesire alanlarında piknik yapma, tarihi zeytin işleme alanının kalıntılarını, kaya mezarlarını, lahit kapaklarını, balıkları, suda yüzen ördekleri, mağarada üreme alanı olan yarasaları yakından görme imkanı buluyor.

"ZİYARETÇİLER, BURADA GÜN BOYUNCA ZAMAN GEÇİREBİLİYOR"

Düden Şelalesi'nin sorumlusu Süleyman Yavuz, yaz döneminde günlük 6 bin ziyaretçinin şelaleyi gezdiğini, kış mevsimi olmasına rağmen günlük binin üzerinde ziyaretçi geldiğini söyledi.





Kente gelen turistlerin şelaleyi de görmek istediğini anlatan Yavuz, "Şelale, turistlerin uğrak noktası. Hem tarih hem doğaseverlerin ilgisini çeken bir yer. Nehrin içinde balıklar, suyun yüzeyinde ördekler, alanda tarihi yapılar var. Mağarada yarasalar var." dedi.

Şelaleyi bu yıl yaklaşık 900 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Yavuz, ziyaretçilerin doğal güzellikleri görünce şaşırdığını ifade etti.

Yavuz, şelaleye ulaşımın çok kolay olduğuna dikkati çekerek, "İsteyen kendi aracıyla isteyen de toplu taşıma araçlarıyla kolayca gelebiliyorlar. Ziyaretçilerimiz burada gün boyunca zaman geçirebiliyor. Tek ricamız, yanında getirdikleri yiyecekleri, çöpleri, her lokasyona koyduğumuz çöp kutularına atmaları." diye konuştu.

Hindistan'dan tatil için Antalya'ya gelen Ram Singh, şelaleyi de görmek istediğini belirterek, "Çok güzel bir yer. Fotoğraf çekerek keyifli zaman geçirdim. Sakin ve huzurlu. Suyun sesini ve yeşili çok seviyorum." dedi.

Mersin'den balayı için gelen Burcu Yağmur ise daha önce geldiği şelaleyi çok sevdiği için yine görmek istediğini vurgulayarak, şelalede keyifli zaman geçirdiklerini anlattı.

Malatya'dan gelen Ramazan Şahin de ilk kez gördüğü şelalenin büyüleyici güzelliği olduğunu, suyun sesini, doğanın güzelliğini etkileyici bulduğunu söyledi.