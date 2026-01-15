Dün 3 saatlik ameliyata girmişti: Murat Çalık yeniden cezaevine sevk edildi!

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tutuklu bulunduğu cezaevinde boynunda tespit edilen kitle nedeniyle ameliyat edildi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından sağlık durumunun stabil olduğu bildirilen Çalık için avukatları, cezaevi koşullarında kalmasının riskli olduğunu belirterek adli kontrolle tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet'in ulaştığı avukat Melih Koçhan, Çalık'ın cezaevine sevk edildiğini aktardı.

"SİZLERİN DESTEĞİ İLE AYAĞA KALKTIM"

Çalık, ameliyat sonrası avukatı aracılığıyla sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Üç saat süren zorlu bir ameliyatın ardından sizlerin duaları ve desteğiyle yeniden ayağa kalktım. Aileme, yol arkadaşlarıma ve sağlık emekçilerine teşekkür ediyorum. İnancımı diri tutarak mücadelemi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, patoloji sonuçlarının 10–15 gün içinde çıkmasının beklendiğini belirterek, “Temennimiz sonucun temiz çıkması” dedi. Çalık’ın ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu aktaran Koçhan, cezaevi koşullarının sağlık açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Tahliye talebine ilişkin konuşan Koçhan, “Riskli kitle tespit edildiğinde geçen hafta başvurumuzu yapmıştık. Şimdi yeniden tahliye başvurusunda bulunacağız. Adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını bekliyoruz” dedi. Koçhan, önceliklerinin Çalık’ın sağlık durumunun korunması olduğunu belirterek hukuki sürecin takip edileceğini kaydetti.

ÇALIK, AİLESİYLE BİR ARAYA GELECEK

Bugün açık görüş kapsamında ailesinin Çalık’la bir araya geleceğini aktaran Koçhan, özellikle annesinin geçmişte yaşanan sağlık süreci nedeniyle büyük endişe yaşadığını, görüşmenin ardından ailenin bir nebze rahatladığını ifade etti.