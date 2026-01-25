Dün giriş yaptığı apart otel odasında ölü bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir otele dün öğlen saatlerinde giriş yapan Elvan Karcı’nın (30) kaldığı odaya giren temizlik görevlisi şahsı yatakta uzanır vaziyette gördü. İlk başta uyuduğu düşünülen Karcı temizlik görevlisinin kendisini uyandırma çabalarına yanıt vermeyince olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

AVUCUNDA ŞIRINGA BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Avcunda bir şırınga olduğu öğrenilen Karcı’nın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı