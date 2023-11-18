'Dur' ihtarına uymayan, takiple yakalandı: 'Olan oldu, giden ehliyet olsun'

Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:41

Güncelleme: 18.11.2023 - 11:42

Taşpazar Mahallesi'nde, saat 03.30 sıralarında, polis, şüphe üzerine 68 EE 900 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayıp kaçtı.

Yaklaşık yarım saat süren takibin ardından otomobil, Paşacık Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü Metehan Ramazan Korkmaz'ın yapılan kontrolde 70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, 'Alkollü araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 5 bin 500 lira ceza uygulanıp, ehliyetine el koyuldu. Otomobil otoparka çekildi.

"OLAN OLDU"

Sürücü Korkmaz polislere, "Araç babamın üstüne, aracım bağlanacak nasıl çıkarabilirim?" diye sordu. Ceza makbuzunu imzalayan Korkmaz, "Olan oldu zaten, giden de ehliyet olsun" dedi.

Polisin, "Neden kaçtın, burada kaç kişinin canını tehlikeye attın?" sorusuna ise Korkmaz, "Ağabey, ben 2 ay önce 2 kez trafik kazası geçirdim. Hepsini ağır bir şekilde atlattım" diye cevap verdi.