Düzce depreminin 23. yılı
Düzce’de 12 Kasım’da meydana gelen depremin bugün 23’üncü yıldönümü.
17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük Marmara depreminden 87 gün sonra yaşanan bu deprem, AFAD verilerine göre, 73 kilometre uzunluğundaki Düzce fayının hareketi sonucu oluştu. Bu fayın 30 kilometrelik batı bölümü 17 Ağustos’ta kırılmıştı.
12 Kasım’da ise fayın 43 kilometre uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucu saat 18.57’de 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde, 710 kişi yaşamını yitirirken 2 bin 678 kişi de yaralandı.
ULAŞIM ÇÖKTÜ
Depremde Düzce’nin yanı sıra Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca da etkinlendi. En fazla can kaybı ve yapısal hasar, deprem kırığı üzerinde bulunan yerleşmelerle, Düzce kentinde meydana geldi. Gölyaka-Kaynaşlı hattındaki yapı hasarlarının çoğunluğu, deprem fayının parçalanması sonucunda, Düzce’deki hasar zayıf zemin özelliklerine bağlı olarak gerçekleşti.
Ulaşım altyapısında da deprem kırığına ve heyelanlara bağlı olarak çeşitli deformasyonlar meydana geldi. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşları depreme müdahale etti.
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