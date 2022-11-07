Son Dakika... İzmir'de deprem!

07 Kasım 2022 Pazartesi, 18:24

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 18.06'da meydana gelen depremin derinliği 9.2 km olarak açıklandı.