Son Dakika... İzmir'de deprem!
Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 18.06'da meydana gelen depremin derinliği 9.2 km olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 7, 2022
BUCA (IZMIR) https://t.co/cbMTVhIM4Q
07.11.2022, 18:06:24 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 9.2 km#Kandilli
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