Son Dakika... İzmir'de deprem!

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 18:24
Son Dakika... İzmir'de deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 18.06'da meydana gelen depremin derinliği 9.2 km olarak açıklandı.


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