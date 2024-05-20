Düzce'de ilginç olay: Akaryakıt istasyonunda tazyikli suyla kendisini yıkattı
Düzce'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlginç anlar, Düzce D-655 karayolu Konuralp mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan ve araçların yıkanması için kullanılan bölüme giren kadın, kendisini tazyikli suyla yıkattı.
Dakikalarca tazyikli suyla yıkanan kadın sırılsıklam olurken, vatandaşlar ise o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı
- Helikopterin düştüğü bölge bulundu
- Reisi'nin helikopteri sert iniş yaptı!
- İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti!
- Prof. Dr. Görür 'periyodu doldu' diyerek açıkladı
- Bir yolcuyla iletişime geçildi
- Buğday fiyatlarına dair tahminler belli oldu
- Arda Güler'den Villarreal ağlarına 2 gol!
- Dev derbide kazanan Fenerbahçe!
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!