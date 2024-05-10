Sakarya’da 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Sakarya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi.
8 Mayıs 2024 tarihinde bir işletmeye gerçekleştirilen operasyonda; 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ile akaryakıt imalatında kullanılan yan mamul ve filtre ele geçirildi. Faaliyet yürüten işletmenin mühürlendiği operasyonda yakalanan 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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