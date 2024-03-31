Düzce'de seçimi kim kazandı? Düzce başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Düzce yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Düzce'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Düzce yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:06
Düzce'de seçimi kim kazandı? Düzce başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Düzce yerel seçim sonuçları....
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Düzceliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki,  Düzce'de seçimi hangi aday kazandı? 

DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Sedat Çelikel, AKP'den Faruk Özlü, İYİ Parti'den Mehmet Keleş, YRP'den Davut Güloğlu, DEM Partiden ise Ayfer Fatma Çelik başkan adayı olarak aday gösterildi.

DÜZCE'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Düzce 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


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