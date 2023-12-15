Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 21:15

Güncelleme: 15.12.2023 - 21:15

Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokaklarda torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan uygulamalarda H.A., E.Y., F.K. ve O.K. yakalandı. Şahısların kaldıkları otel odası ve üzerlerinde yapılan denetimlerde 0,65 gram bonzai-metamfetamin karışımı, 2,30 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,80 gram metamfetamin ve 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslardan 2’si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.