E-imza sahteciliği soruşturmasında yeni gelişme: 123 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi

Yasa dışı yollarla elde edilen elektronik imzalar kullanılarak birçok kişinin sürücü belgesi sınav sonuçlarının değiştirildiği ve mesleki eğitim sertifikalarının oluşturulduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan üçüncü dalga soruşturmada, aralarında örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen Ziya Kadiroğlu ile 18 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 123 sanık hakkında düzenlenen iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birleştirme talebiyle mahkemeye gönderilmişti.

Mahkeme, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Elektronik İmza Kanununa muhalefet" suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabulüne hükmetti.

İddianamenin kabulünün ardından, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin tensip zaptını hazırlamasıyla birlikte duruşma günü ve saati belirlenecek.