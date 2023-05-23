Ebru Baki'nin annesi yaşamını yitirdi
Sözcü TV'nin sunucusu Ebru Baki'nin annesi yaşamını yitirdi. Baki, acı haberi "Annem... Ne zor" ifadesiyle paylaştı.
Habertürk TV Ekonomi Müdürü olarak tam 5 yıldır görev aldığı kanala veda eden Ebru Baki sonrasında Sözcü TV'te transfer olmuştu.
Ebru Baki'nin bu sabah Sözcü TV'deki yayınına çıkmaması dikkat çekti. Baki'nin annesinin hayatının kaybetmesi nedeniyle ekrana çıkmadığı öğrenildi.
Baki, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
'Cenazemiz yarın öğlen namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacak. Annemi uğurlayacağım.'
Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunan Baki, "Annem... Ne zor" ifadelerini kullandı.
Annem … Ne zor— Ebru Baki (@EbruBaki) May 23, 2023
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