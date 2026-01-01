Edirne'de simide yeni yıl zammı: Fiyatı 15 liradan 20 liraya çıktı

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından 4 Eylül 2025 tarihinde alınan kararla 15 liradan satılan simit, yüzde 33 zam yapılarak 20 liraya çıkarıldı. Edirne Valiliği’nin itirazı üzerine simit satış fiyatı tekrar 15 liraya geri çekildi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yıl sonuna kadar simit satış fiyatının 15 lira kalacağını açıklamıştı. 1 Ocak 2026 tarihinde ise fırıncıların artan maliyetleri göz önünde bulundurularak kentte simit satış fiyatı 20 lira olarak belirlendi.