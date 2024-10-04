Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:02

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdükleri denetim ve kontrollerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #EDirne

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