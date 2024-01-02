Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:21
Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan, Irak, Suriye ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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