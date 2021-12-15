Edizer bu kez greve çıkan sağlık emekçilerini hedef aldı
Medeni hukuk ve laikliği hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer, yayınladığı mesajla sağlık emekçilerini hedef aldı.
Sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle yurt genelinde iş bırakma eylemi yaptı.
Sağlık emekçileri, ülkenin dört bir yanındaki hastanelerde bugün, "Emeğimize ve sağlık hakkımıza sahip çıkıyor, ayağa kalkıyoruz" diyerek iş bıraktı.
Medeni hukuk ve laikliği hedef alan sözleriyle gündeme gelen, Ali Edizer'in bu sefer hedefinde sağlık çalışanlarının grevini hedefe koydu.
Edizer kişisel Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Edizer, "Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz" sözleriyle sağlık emekçilerini hedef aldı.
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