Efeler Belediyesi’nin ‘jeotermal’ zaferi: ÇED ikinci kez iptal edildi

20 Eylül 2022 Salı, 16:02

Efeler Belediyesi, Efeler ve İncirliova ilçelerindeki Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerinde kurulması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santrali (JES) Projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali istemiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açtığı davayı ikinci kez kazandı. Yargı yolunun sona erdiği dava neticesinde Efeler Belediyesi’nin kazandığı hukuk zaferiyle bölgeye zarar verecek JES’lerin yapımının önüne geçildi.

BAŞKAN ATAY: BU HUKUK ZAFERİ HAKKINI SAVUNAN HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN

JES’lerin çevreye zarar veren tüm faaliyetlerine karşı dik duruşu ile yöre halkının ve çevrecilerin takdirini kazanan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konu ile ilgili konuştu. Başkan Atay, “Her zaman söylediğimiz gibi, biz jeotermalden elektrik üretimine karşı değiliz ama vahşice üretilmesine karşıyız. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere, tüm canlı yaşamına zarar verecek şekilde uygulamalar yapılmasını istemiyoruz. Buna karşı hukuki zeminde hakkımızı aradık ve kazandık. Mahkeme nihaî kararı vererek davayı sonuca bağladı. Hukuk zaferimiz hayat hakkını sonuna kadar savunan halkımıza hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.